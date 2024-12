Crosetto, forse Samp-T ha 'protetto' ambasciata Portogallo

"Frammenti di missili russi hanno colpito, oggi, anche l'Ambasciata portoghese" in Ucraina. "Per fortuna, oggi, si tratta di frammenti, ha commentato una persona oggi vicino a me. Gli ho risposto: 'Non solo per fortuna. Ma anche perché quel missile è stato intercettato da un'arma difensiva che gli ha impedito di raggiungere il suo obiettivo.

Probabilmente, si tratta di un sistema antiaereo Samp-t. Cioè quel sistema, prettamente difensivo, che, per alcuni osservatori e anche per esponenti presenti oggi nel nostro Parlamento, 'non' doveva essere inviato perché così si sarebbe arrivati prima alla pace".



