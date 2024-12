Auto contro furgone, un morto e un ferito grave

Un giovane morto e un anziano in condizioni disperate. È il bilancio di un incidente stradale che si è verificato poco prima delle 21 di stasera nella periferia di Reggio Emilia, nella frazione di San Bartolomeo. A perdere la vita un 31enne alla guida di un'auto - una Mini Cooper nera - che si è scontrata con un furgone, un Ducato guidato da un 81enne che è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore di Parma in condizioni gravissime. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale che sta indagando sulla dinamica.



