Anpi, Piantedosi vieti il raduno fascista di Acca Larentia

"Chiedo al ministro Piantedosi di vietare il consueto raduno fascista del 7 gennaio 2025 a Roma in occasione della commemorazione dei fatti di Acca Larentia per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica come recita l'art. 17 della Costituzione". E' quanto afferma all'ANSA il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo.

" Come ogni anno infatti assisteremo ai macabri rituali fascisti che spesso in tutto il Paese degenerano in tensioni ed incidenti - aggiunge -. Proprio di recente la Procura di Roma, dopo la denuncia dell'Anpi, ha chiesto il processo per 31 personaggi, quasi tutti di CasaPound, per 'liturgia delle adunanze usuali del disciolto partito fascista' in occasione della commemorazione dei fatti di Acca Larentia del 7 gennaio 2023. Sono stati poi rinviati a giudizio quattro appartenenti a CasaPound che il 23 ottobre 2023 picchiarono a sangue un antifascista a Napoli. Cos'altro deve accadere? Piantedosi si decida a cacciare CasaPound dallo stabile romano occupato dal 2003 e il governo si decida a mettere fuori legge le organizzazioni fasciste".



