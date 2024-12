Accoltellato un 35enne a Monfalcone, grave in ospedale

Un uomo di 35 anni, di origine marocchine, è stato accoltellato la notte scorsa in un appartamento di via Romana, a Monfalcone (Gorizia). L'aggressore è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di lesioni gravi.

La vittima è riuscita a scappare in strada: l'uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato dapprima all'ospedale locale di San Polo e poi a quello di Cattinara, a Trieste, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le coltellate non hanno attinto organi vitali, ma il 35enne dovrà subire un intervento pneumotoracico per la riduzione delle ferite.

Secondo una ricostruzione, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una questione economica, probabilmente la mancata restituzione di un debito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA