La speleologa salvata e operata: 'Ora sto bene, grazie a tutti'

"Ringrazio tutti i soccorritori.

Grazie al personale sanitario che mi sta curando. Ora sto bene e sono fuori pericolo. Ho solo bisogno di recuperare e di riposo.

Grazie a tutti". Sono le parole pronunciate stamani da Ottavia Piana, speleologa di 32 anni, dopo l'intervento a cui i chirurghi dell'ospedale di Bergamo l'hanno sottoposta ieri per stabilizzare le fratture più importanti riportate nella caduta di sabato scorso nella grotta di Bueno Fonteno.

La 32enne è stata salvata da più di 150 soccorritori che si sono alternarli per estrarla dalla grotta in 80 ore di lavoro lungo un percorso di circa 4 chilometri.



