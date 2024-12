Ferito in rissa a Treviso, perquisizioni polizia a 8 giovani

Sono scattate alle prime ore di oggi perquisizioni della Squadra Mobile della questura di Treviso a carico di otto giovani tra i 16 e i 19 anni per il tentato omicidio in seguito al ferimento di un 22enne, avvenuto il 12 dicembre scorso, in una via della città veneta, durante una rissa tra adolescenti in preda all'effetto di stupefacenti.

Degli otto ragazzi, sei sono minorenni. Secondo quanto si è appreso sono dieci, per il momento, i giovani coinvolti nelle indagini della polizia per il ferimento del 22enne, colpito in maniera seria con un fendente al collo inferto con una bottiglia rotta.

Il ragazzo si trova ancora ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale cittadino.



