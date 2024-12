Una famiglia, con tre adulti e un bambino, è stata trovata morta in una casa a San Felice a Ema, frazione alle porte di Firenze. Della stessa famiglia è invece ricoverata in gravissime condizioni in rianimazione la bambina, dell'apparente età di circa sei anni, ricoverata al pediatrico Meyer di Firenze. Tra le ipotesi è che i quattro siano stati intossicati dal monossido.

