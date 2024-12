Dopo 20 anni denuncia marito violento, arrestato a Bologna

Dopo quasi 20 anni di violenze fisiche, verbali e psicologiche, una donna ha trovato la forza di denunciare ai carabinieri il marito, un 57enne originario della Tunisia, incensurato, che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. La decisione è arrivata in seguito all'ennesimo episodio, avvenuto lo scorso fine settimana in zona Saragozza.

I militari, intervenuti per la segnalazione di una lite tra un uomo e una donna, hanno trovato la vittima seduta a terra dolorante. Portata in ospedale, con traumi alle braccia e alle gambe guaribili in 5 giorni, ha raccontato di essere stata poco prima aggredita dal marito convivente.

La donna si è poi sfogata con i carabinieri, raccontando di essere sposata da una ventina d'anni e di essere vittima di maltrattamenti fin da poco dopo il matrimonio. Le violenze, costituite da pugni e schiaffi, oltre che da insulti dal tono umiliante ed offensivo, avvenivano soprattutto nei finesettimana, quando il marito è solito abusare di sostanze alcoliche. Il 57enne, rintracciato poco distante dall'abitazione, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA