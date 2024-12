AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 20 dicembre 2024

ROMA - Camera, la legge di bilancio

PALERMO - Tribunale della Casa Circondariale 'Pagliarelli' Processo Open Arms, il ministro dei Trasporti Salvini in aula per la sentenza

WASHINGTON - Ultimo giorno per il via libera del Congresso al bilancio 2025 per evitare lo shutdown federale

CAIVANO (NA) - Polo universitario, via Sannitica Inaugurazione del Polo universitario di Caivano, con il ministro dell'Università e della Ricerca, Bernini. Punto stampa alle ore 11.00

.

ROMA - Rai, sala A, via Asiago, ore 12.00 Presentazione del film "Questi fantasmi" di Alessandro Gassmann tratto dalla commedia di Eduardo de Filippo

ROMA - Largo Ascianghi, 5 ore 12.00 'WARHOL-BANKSY', presentazione della mostra

ROMA - Cinema Adriano Presentazione del film 'Succede anche nelle migliori famiglie', di Alessandro Siani

VERONA - Stadio Bentegodi ore 20.45 Serie A, Verona-Milan, 17ma giornata

