Vespucci in 'Gran Gala' per celebrare la festa del Qatar

In occasione della festa nazionale del Qatar, l'Amerigo Vespucci, in porto a Doha per la 30ma tappa del suo tour mondiale, si veste di 'Gran Gala'. Questa mattina, infatti, la nave scuola della Marina Militare ha issato sugli alberi il Gran Pavese, il festone composto dalle bandiere del codice internazionale dei segnali che viene esposto in occasioni o eventi particolari. Oggi Doha, e tutto il Qatar, celebra il 'national day', la giornata che ricorda l'unificazione del Paese. La bandiera bianco-granata del Paese campeggia sugli edifici e nei parchi pubblici, anche se quest'anno le celebrazioni ufficiali sono state annullate dal ministero della Cultura, con una decisione annunciata solo qualche giorno fa.





