Senza giacca in Consiglio, verbale da 300 euro a consigliere Pd

Un verbale da 300 euro è stato emesso, ieri sera, nei confronti del consigliere di minoranza del Pd di Imperia, Ivan Bracco, per essersi presentato in Consiglio comunale senza la giacca, contravvenendo così al regolamento interno. "E' uno schiaffo alla democrazia - commenta Bracco - neppure il maglioncino come quello che indossava Marchionne va bene, bisogna essere tutti in divisa possibilmente scura". Bracco indossava camicia, maglioncino e sciarpa, con il giubbotto appoggiato sulla poltroncina della sala.

"Innanzitutto, bisognerà capire, se questa violazione prevede una sanzione ma il fatto più importante è che questo centrodestra guarda alla forma e non alla sostanza. Abbiamo un sindaco (Claudio Scajola, ndr), che è anche presidente della Provincia, che ha ridotto nostro territorio a una delle ultime città, come benessere e qualità di vita a livello nazionale, e ultima in Liguria, ma noi ci preoccupiamo se hai la giacca oppure no". Bracco contesta anche il comportamento della maggioranza, che ha abbandonato l'aula al momento di discutere le ultime due mozioni della minoranza: la prima sulla mancanza di un piano del traffici la seconda sui tagli agli enti locali previsti nella nuova finanziaria da parte del governo centrale.

Nel verbale si legge che Bracco ha violato l'articolo 11 comma primo del regolamento del Consiglio Comunale (…) "Disciplina dei consiglieri e delle consigliere" che recita così: "È fatto obbligo al consigliere e alla consigliera di presentarsi in abbigliamento decoroso e consono alla dignità del mandato ricevuto ossia in abbigliamento che possa non urtare sensibilità o possa apparire osceno e irriguardoso a discapito della morale comune. Durante la seduta del Consiglio Comunale, consiglieri ed assessori di sesso maschile indossano la giacca e, preferibilmente, la cravatta per tutta la durata della stessa".





