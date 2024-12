Operai schiacciati da camion in manovra, uno muore l'altro grave

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 13 nella zona industriale di Elmas. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, due operai sono stati schiacciati da un camion in manovra: per uno di loro non c'è stato scampo, il collega invece è stato trasportato dal 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari con assegnato un codice rosso. Ai militari dell'Arma e al personale dello Spresal il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e appurare eventuali responsabilità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA