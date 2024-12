Infortunio al porto di Genova: un operaio è morto schiacciato, un altro è ferito

Infortunio mortale nel porto di Genova Prà. Un operaio di 52 anni è stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. La vittima ha perso la vita sul colpo. Un altro operaio, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina di guida. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale e gli ispettori della Asl.





Il terminal Psa del porto di Genova spiega che poco "prima delle 3 di questa notte si è verificato un grave incidente in una delle squadre della Compagnia Unica avviate al lavoro in piazzale al terminal di Pra': per cause ancora da accertare, il conducente di una ralla ha improvvisamente sterzato e colpito in modo violento un altro mezzo operativo. L'impatto ha provocato la morte di un addetto checker e il ferimento di un altro conducente, attualmente ricoverato in codice giallo".



Tutti i lavoratori coinvolti sono operatori della Compagnia Unica. Le Autorità stanno conducendo le indagini per verificare le dinamiche dell'incidente e hanno richiesto i test del caso al conducente del mezzo.

I dipendenti del terminal e tutto il management si stringono al dolore della famiglia: il porto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore a seguito del grave incidente.

La vittima si chiamava Giovanni Battista Maccio', aveva 52 anni. Era residente a Castiglione Chiavarese, nell'estremo levante genovese, era sposato e lascia anche un figlio.

Gli investigatori hanno sequestrato tutte le immagini delle telecamere dell'area per ricostruire la dinamica. A quanto pare l'operaio che era a bordo della ralla che ha travolto Maccio' avrebbe fatto una manovra di inversione. Gli inquirenti devono capire se tutti i mezzi coinvolti fossero posizionati correttamente, se potessero essere in quel punto. Al vaglio anche se il lavoratore potesse stare li'.





Secondo una prima ricostruzione, l'operaio morto questa mattina in porto a Pra' era a terra e stava controllando i sigilli di un container quando si sarebbe trovato in mezzo a uno scontro frontale tra due ralle, speciali mezzi che spostano i contenitori. In particolare uno dei mezzi era fermo mentre l'altro era in marcia e, per cause ancora da chiarire, non si è fermato. La vittima è stata schiacciata. L'uomo sul mezzo fermo è stato sbalzato ed è finito a terra: ha lesioni alla testa e alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino. Il pm di turno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha fatto sequestrare l'area, i mezzi e il telefonino del conducente. Gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro della Asl3 stanno sentendo i testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica.

Uno striscione bianco con scritto 'basta morti sul lavoro! ci siamo rotti il ca..o' e i new jersey di un vicino cantiere a bloccare lungomare Canepa a Genova. E' questa la protesta dei lavoratori portuali che dopo l'incidente mortale della scorsa notte al porto hanno deciso di scioperare per 24 ore e si sono radunati davanti al varco Etiopia del porto di Genova.

Video Operaio muore schiacciato a Genova, sciopero di 24 ore dei portuali

La rabbia dei lavoratori è alta: "non puoi uscire di casa e non tornare più dalla tua famiglia, è inaccettabile", dicono i colleghi della vittima". Il traffico è bloccato nel ponente e le ripercussioni si sono subito estese a tutto il resto della città, con code su tutto il nodo autostradale di Genova e gravi disagi in particolare al casello di Genova Ovest e dell'aeroporto.

