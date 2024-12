Revocati i domiciliari per l'amico Ramy, disposto obbligo firma

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per Farez Bouzidi, il ragazzo tunisino che la notte del 24 novembre guidava lo scooter inseguito dai carabinieri su cui viaggiava anche Ramy Elgaml, morto per le conseguenze della caduta dal mezzo che si è schiantato. Ora dovrà solo presentarsi due volte alla settimana dalla polizia giudiziaria vicino a dove abita la sorella e dove risiede.

Lo ha deciso il gip Marta Pollicino che ha sostituito la misura cautelare in una meno afflittiva sia per motivi terapeutici sia ritenendo siano affievolite le esigenze cautelari. Il giovane è da poco stato dimesso dall'ospedale dove è stato ricoverato per qualche giorno in gravissime condizioni.





