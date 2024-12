La Fish cambia il suo nome, via la parola handicap

Con la celebrazione dei suoi 30 anni oggi la Fish cambia anche il suo nome: da 'Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap' a 'Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie'.

"Un cambiamento che riflette - è stato spiegato - l'evoluzione dell'associazione e la centralità del legame con le famiglie delle persone con disabilità, testimoniando un impegno sempre più ampio e articolato per il riconoscimento di diritti per tutti".

"Questo anniversario non è solo un punto di arrivo, ma un punto di ripartenza. Abbiamo la responsabilità di continuare a lottare per una società che non lasci nessuno indietro, rinnovando il nostro impegno a fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie" ha detto il presidente Fish Vincenzo Falabella, il quale rilanciato la proposta di far entrare il termine 'disabilità' nella Costituzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA