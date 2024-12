Fondi per 2,6 milioni alla Sissa per sviluppo gemelli digitali

Progetti nei settori sanità, infrastrutture, nautica, industria siderurgica, imaging, valorizzazione del patrimonio culturale archeologico per un valore complessivo di 1,7 milioni di euro per il Triveneto e 900mila per il Mezzogiorno. Sono gli 11 progetti selezionati dalla Sissa - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati con la seconda tornata di bandi a cascata del Consorzio iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem), finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito degli investimenti del Pnrr, in cui sono coinvolte 3 Università e 24 aziende.

I progetti tematicamente rientrano nello Spoke 9, l'area di iNEST coordinata dalla Sissa, incentrata sui gemelli digitali (Digital Twin). Come ha spiegato Gianluigi Rozza, Professore di analisi numerica e calcolo scientifico della Sissa e coordinatore dello Spoke 9, "con i bandi a cascata, lo Spoke 9 di iNEST ha finanziato una serie di progetti industriali per sostenere e facilitare l'innovazione nel Nord-Est e nel Mezzogiorno sui temi come digitalizzazione dei processi, prodotti, servizi e infrastrutture, grazie a modelli e analisi dati per i gemelli digitali".

Nel dettaglio, i progetti in ambito medico-sanitario mirano a garantire una migliore qualità della vita: realizzare repliche digitali di alcune parti dell'organismo umano consente di comprendere meglio come gestire e intervenire in caso di malattie croniche e difetti congeniti. Nell'ambito della gestione delle emergenze e del territorio i gemelli digitali delle infrastrutture simulano ad esempio gallerie per stabilirne le modalità e i tempi della manutenzione. Realizzando un prototipo sperimentale della Laguna di Venezia, saranno simulati scenari futuri per migliorare pianificazione, progettazione e gestione del territorio. Il prototipo sarà messo a disposizione gratuitamente dell'Autorità per la Laguna di Venezia.



