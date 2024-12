Coniugi trovati morti in casa, l'ombra del femminicidio

Resta avvolta nel mistero la morte dei due coniugi di Moncalieri (Torino), i cui corpi senza vita sono stati trovati la scorsa sera nel garage della loro villetta, in strada Chisola, in mezzo alla campagna, nella frazione di Tetti Rolle, quasi al confine con Vinovo.

I carabinieri della compagnia locale e della sezione investigativa scientifica dell'Arma, arrivati sul posto dopo che il fratello della donna aveva lanciato l'allarme, sono al lavoro per ricostruire quella che, secondo una prima ipotesi - la più accreditata dagli investigatori, anche se nessuna pista viene ancora esclusa - sembrerebbe essere un femminicidio-suicidio.

La donna, Antonella Tarabra, di 61 anni, sarebbe morta per un colpo inferto dietro la nuca.

Mentre l'uomo, Emanuele Tuninetti di 69 anni, si è tolto la vita impiccandosi. Al momento, a quanto si apprende, gli investigatori, coordinati dal pm Valerio Longi, non avrebbero tuttavia trovato un'arma o un oggetto compatibile con le ferite della donna. Sul posto non sono stati ritrovati biglietti in cui venisse spiegato il gesto e, dopo aver sentito amici, parenti e vicini, non risulta che tra i due ci fossero i due dissidi, problemi economici o malattie.

Senza figli e con una vita dedicata al lavoro agricolo: la coppia fino a pochi anni fa vendeva i loro prodotti ai mercati generali. I coniugi ieri sera non si erano presentati a casa della mamma della donna. Il fratello di Antonella li ha cercati telefonicamente senza successo. Quando è andato a cercarli, ha aperto il garage e ha scoperto i due corpi. Poi ha chiamato ambulanza e carabinieri.

