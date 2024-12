Camorra, 53 ordinanze cautelari contro clan Amato Pagano

La Direzione investigativa antimafia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare personale e reale emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli (su richiesta della locale Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia) nei confronti di 53 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed altro, ritenute affiliate al clan "Amato Pagano" operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli.

Il provvedimento - si legge in una nota - "trae origine dalle indagini a carico di esponenti apicali del clan Amato Pagano, sodalizio criminale nato a seguito della sanguinosa 'scissione' dallo storico clan Di Lauro, e per questo definito anche clan degli 'scissionisti'".

Maggiori particolari sull'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10.30 nella sala "Filippo Beatrice" della Procura della Repubblica di Napoli.





