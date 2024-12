Spazio, ad Avino (Argotec) il Premio Broglio 2024

L'amministratore delegato e fondatore di Argotec, azienda aerospaziale torinese, ha ricevuto oggi il Premio Broglio 2024, tra i più alti riconoscimenti nel settore spaziale italiano, che premia coloro che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'astronautica italiana. Avino è stata premiato, si legge nella motivazione "per la sua capacità di guardare al futuro e saper interpretare la space economy come un simbolo di eccellenza italiana, attraverso la creazione di un'azienda, oggi diventata una realtà all'avanguardia e di rilievo internazionale".

"Lo SpacePark di Torino, la nuova sede - prosegue la motivazione del premio -, rappresenta un tassello significativo di questa ambizione che accelera il progresso industriale, coinvolgendo anche le start up più innovative". "È straordinario pensare come la visione pionieristica di un grande italiano come Luigi Broglio abbia dato vita ad un ecosistema del settore Spazio Made in Italy estremamente articolato, avanzato e partecipato - ha detto Avino -. Con Argotec siamo protagonisti di una rivoluzione del sistema Paese che conferma il ruolo di primo piano dell'Italia sullo scenario spaziale internazionale, contribuendo a un futuro migliore per il nostro pianeta e per le prossime generazioni".



