Qualità della vita, Roma 59esima, perde 24 posizioni

Roma è al 59esimo posto nella classifica 2024 sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, perdendo 24 posizioni rispetto all'anno scorso. L'indagine racconta dal 1990 i territori prendendo in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche. Nella classifica generale 2024 la capitale è preceduta da Torino e seguita da Verbano-Cusia- Ossola. Perdono terreno anche le altre grandi città. Tra i punti evidenziati dal Sole 24 Ore il tema degli alloggi: a Roma il canone d'affitto di un appartamento da 100 metri quadrati in zona semi-centrale pesa per l'81% sul reddito medio dichiarato, contro il 13% di Trapani e Chieti. Elevato anche il numero di stipendi medi necessari ad acquistare un bilocale tipo: 164,8 a Roma, contro i 33,4 di Avellino. Non stupisce - viene sottolineato in un articolo - che le grandi città nell'ultimo anno abbiano quasi tutte perso residenti (a eccezione di Milano e Bologna), in modo più marcato rispetto al -0,37% della media nazionale.

Bene sul fronte degli "Affari e lavoro" dove Roma si attesta al secondo posto, alle spalle di Milano, guadagnando quattro posizioni. Mentre è al 47esimo posto per "Ambiente e servizi". E al 43esimo per la qualità della vita delle donne.



