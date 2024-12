Gli 'angeli' in bianco, l'esercito dei volontari per il Giubileo

Saranno almeno 1.500, ma nelle giornate picco come il Giubileo dei Giovani di Tor Vergata potranno salire fino a 6-7.000, arrivano da più di 40 associazioni grandi e piccole che si occupano di anziani, disabili, bambini. Nel corso dell'Anno Santo saranno l'esercito degli 'angeli' dei pellegrini, riconoscibili dai fratini bianchi con la scritta 'Vola in Rete', che è anche il nome del progetto dei volontari per il Giubileo presentato questa mattina in Campidoglio.

Promosso dalla Protezione Civile e dall'assessorato alle Politiche Sociali, e realizzato da Csv Lazio Ets e Forum Terzo Settore Lazio Aps, il progetto è la risposta all'arrivo di ben 30 milioni di pellegrini prevista per l'Anno Santo, a cui vanno aggiunti i turisti ordinari. "Il sistema sarà stressato - ha spiegato il responsabile dell'accoglienza del Giubileo Agostino Miozzo - Parliamo di 300 mila pellegrini al giorno, più i normali visitatori. Ma la preparazione sta andando molto bene, siamo a un punto avanzato, i pronti soccorso sono stati potenziali con i loro staff. Questo progetto entra in questa logica: aiuterà la permanenza dei pellegrini con strutture fisse in ogni Municipio e 24 strutture mobili, oltre a migliaia di volontari per dare assistenza al fragile, al disabile, al pellegrino".



