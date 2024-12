"Abbiamo chiesto ai relatori" di ritirare l'emendamento che prevede l'aumento dello stpendio per i ministri ed i sottosegretari non parlamentari per "evitare inutili polemiche. Quello che non sarebbe comprensibile per nessuna altra professione e cioè che due persone che fanno lo stesso lavoro, nella stessa organizzazione, abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA