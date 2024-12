Al processo Grillo Jr informatico dice, 'fu Ciro a girare video'

E' stato Ciro Grillo a girare nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 il video agli atti del processo per stupro di gruppo che vede imputati oltre a Grillo jr, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. La conferma arriva da Mattia Epifani, il tecnico informatico nominato dalla difesa dei quattro imputati che nell'udienza di oggi a Tempio Pausania ha concluso la sua relazione.

Lo stesso Ciro Grillo, interrogato dal pm, aveva ammesso di essere lui l'autore delle immagine prese con il cellulare di Capitta. Versione confermata dal consulente di parte, che ha analizzato ogni singolo frame del filmato. Per alcuni istanti nel video Ciro si riprende in volto per poi fare una panoramica in cui inquadra Lauria e Capitta insieme alla ragazza. Corsiglia non c'era, ha sempre dichiarato di essere andato a dormire. Si torna in aula il 17 febbraio 2025 con una delle udienze più attese prima della conclusione della fase dibattimentale: è chiamato a testimoniare Enrique Bye Obando, un giovane norvegese di origine nicaraguense considerato tra i testi chiave del pool difensivo.



