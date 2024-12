AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 17 dicembre 2024

ROMA - Quirinale ore 19.15

Cena del Presidente della Repubblica Mattarella con la presidente del Consiglio Meloni ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo

ROMA - Quirinale ore 18.00

Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra le alte cariche dello Stato

ROMA - Camera, Aula ore 10.00

Comunicazioni della presidente Meloni in vista del Consiglio ROMA - Senato ore 11.00

La presidente del Consiglio Meloni consegna il testo dell'intervento al Senato

ROMA - Camera, Sala Stampa ore 14.30

FdI, presentazione della proposta di legge sulla chiusura degli esercizi commerciali durante le principali festività nazionali promossa da Giovine, con il ministro delle Politiche europee Foti, Bignami, De Carlo, Rizzetto, Donazzan (in collegamento) e il presidente nazionale Federdistribuzione Buttarelli

ROMA - Camera, sala stampa ore 16.00

Presentazione del libro "Figlio di nessuno" della giornalista Reggiani e di Dall'Asta, organizzata dalla deputata M5S Ascari

ROMA - Senato, sala Nassirya ore 10.00

Convegno "Guida e vai con Sicurezza", presentazione del progetto di "Guida e Vai con sicurezza", con Tubetti, Ciriani e Sigismondi

CALENZANO - Deposito Eni ore 11.15

Una delegazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con Magni, Camusso e Mancini, svolge un sopralluogo; a seguire a Prato incontra il procuratore capo Tescaroli (Procura della Repubblica del Tribunale)

ROMA - Biblioteca Nazionale

"Stati Generali delle Aree protette italiane". Organizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia, con il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, e il Sottosegretario Barbaro

ROMA - Mimit ore 14.00

Tavolo Stellantis

ROMA - Villa Medici ore 10.30

Fiavet, "Focus sul settore Agenzie di Viaggio in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive", presentazione della ricerca

ROMA - Fnsi, via delle Botteghe Oscure, 54 ore 12.00

Presentazione nuova convenzione Ferpi-Casagit Salute

BOLOGNA - BolognaFiere ore 10.00

GS1 Italy,webinar "Imprese e sostenibilità. Digital Product Passport e standard GS1 per rispondere alle sfide europee" organizzato in collaborazione con MARCA by BolognaFiere

BERLINO - ore 10.00

Germania, Ifo fiducia imprenditori di dicembre

BERLINO - ore 11.00

Germania, Zew, sondaggio aspettative di dicembre

NEW YORK - ore 14.30

Usa, vendite al dettaglio di novembre

NEW YORK - ore 15.15

Usa, produzione industriale di novembre

GERUSALEMME - Udienza sulla detenzione amministrativa in Israele

BRUXELLES - Consiglio Affari Generali e Consiglio Ambiente

LONDRA - Sentenza sul padre, la matrigna e lo zio riconosciuti

colpevoli dell'omicidio di Sara Sharif, una giovane ragazza anglo-pakistana

LONDRA - Thames Water: udienza presso l'Alta Corte per convalidare un finanziamento di 3 miliardi di sterline

PARIGI - Primo concerto (esclusa la liturgia) della stagione della Maîtrise Notre-Dame de Paris nella cattedrale dopo la riapertura

BERLINO - I partiti conservatori CDU e CSU presentano il loro programma elettorale comune

ANKARA - Visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen

NEW YORK - Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla Siria e sul programma nucleare iraniano

WASHINGTON - 10° anniversario dell'annuncio di uno storico riavvicinamento tra gli Stati Uniti e Cuba

ROMA - Sala Stampa della Santa Sede via della Conciliazione 54 ore 11.30

Conferenza stampa di presentazione del progetto "L'arte contemporanea in carcere. La sfida della speranza", con il card. Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, e Russo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

ROMA - Cinema Adriano ore 10.00

Presentazione film 'Dove osano le cicogne', a seguire conferenza stampa

SANREMO - Teatro del Casinò di Sanremo ore 14.30

Conferenza stampa 'Sarà Sanremo', con Carlo Conti. In diretta dal teatro del Casinò di Sanremo, mercoledì 18 dicembre in prima serata

TORINO - Allianz Stadium ore 21.00

Coppa Italia, Juventus-Cagliari, ottavi di finale

GENOVA - Palasport ore 19.00

Evento "Gazzetta Sports Awards Genova-La notte dei campioni". Sono previste un'esibizione alla trave di D'Amato e Esposito, oro e bronzo a Parigi 2024 e una performance del Team Italia Breaking

