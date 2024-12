Applicato 'salva-sanitari', arrestato dopo minacce a medico

Ritenendo che "ingiustificatamente" a suo dire non gli era stato consentito l'accesso allo studio medico del Centro di trattamento delle dipendenze SERD dove la fidanzata si trovava per una consulenza medica, ha danneggiato una porta della sala d'attesa e minacciato verbalmente un operatore sanitario. Per queste ragioni, in applicazione del nuovo decreto 'salva-sanitari', un uomo, cittadino italiano, di 47 anni, pregiudicato, è stato arrestato in flagranza differita dalla Polizia di Stato.

In seguito alla segnalazione di un paziente molesto e aggressivo giunta alla Sala Operativa della Questura, nel pomeriggio di martedì 10 dicembre, agenti della Squadra Volante hanno raggiunto il S.E.R.D. di via Pozzuolo e hanno identificato l'uomo. Gli agenti avevano anche accertato che aveva danneggiato il vetro di una porta interna della sala d'attesa, e dunque avevano allontanato l'uomo dalla struttura. Poi hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza della struttura sanitaria appurando che l'uomo aveva più volte minacciato un operatore sanitario colpendo con un calcio e poi con un gomito il vetro superiore di una porta interna della sala d'attesa. In seguito hanno arrestato l'uomo entro 48 ore dal fatto, come previsto dalla legge.



