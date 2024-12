Incidente in laguna a Venezia tra un barcone granturismo privato ed un vaporetto della linea pubblica Actv. Sarebbe stato il 'lancione', secondo le prime informazioni, a finire addosso al vaporetto. Vi sarebbero alcuni passeggeri leggermente feriti, mentre è da valutare la situazione di una donna, caduta a terra per la forza dell'impatto, e portata in ospedale. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'imbarcadero Actv di Sant'Elena, nel sestiere di Castello.



