Gli amici ricordano Liliana Resinovich dove fu trovato il corpo

Una trentina di persone si sono trovate questa mattina all' interno del parco di San Giovanni a Trieste, per ricordare Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dalla sua abitazione di Trieste tre anni fa. Era il 14 dicembre 2021 quando della donna si persero le tracce, trovata morta proprio nel giardino dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni il 5 gennaio successivo. Nell'area verde che si affaccia sulla strada principale del comprensorio è stato esposto questa mattina un cartello rosa, con scritto "Cara Lilly combattiamo per te. Non ti dimentichiamo mai. Verità e giustizia per Liliana', vicino sono stati deposti alcuni mazzi di fiori.

La manifestazione è stata un sit-in silenzioso, a cui hanno preso parte anche il fratello e la cugina della donna, e l'amico Claudio Sterpin. "Vogliamo solo la verità e che le indagini facciamo chiarezza sulla vicenda" hanno detto a più riprese alcune amiche della Resinovich presenti sul luogo.

Diverse persone hanno anche raggiunto il punto esatto, all'interno del boschetto in cui fu rinvenuto il cadavere, percorrendo un sentiero a pochi metri dalla strada e fermandosi per un momento di raccoglimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA