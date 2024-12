Rapina a furgone portavalori nel Chietino, presa arma vigilante

Tre persone a volto coperto armate di pistola hanno rapinato questa mattina, poco prima delle 7, un furgone portavalori della Battistolli (ex Ivri) a San Giovanni Teatino (Chieti), portando via tre valigie contenenti denaro e la pistola in dotazione alla guardia giurata.

La rapina è avvenuta all'interno di un distributore di carburanti nei pressi dell'asse attrezzato Chieti-Pescara dove il furgone portavalori si era fermato per fare rifornimento. I tre hanno minacciato la guardia giurata presente e si sono impossessati del denaro e della pistola per poi fuggire.

È ancora in corso la quantificazione del bottino, che dovrebbe ammontare ad alcune centinaia di migliaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri.



