"I Miss Italy", calendario Miss Italia su paese da difendere

S'intitola "I Miss Italy" il calendario 2025 di Codacons e Miss Italia, ideato e firmato dalla fotografa Tiziana Luxardo. Dodici "immagini surreali" che raccontano "i pezzi" che stiamo perdendo del nostro Paese, con protagoniste 8 Miss, capitanate da Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

"Ho usato la mia tradizione fotografica legata alla bellezza per raccontare pezzi del nostro Paese che stiamo perdendo - ha spigato Tiziana Luxardo -. Bisogna preservare l'arte, l'artigianato, l'agricoltura, la pesca, le nostre spiagge, le nostre industrie, dalla moda al design, insomma dobbiamo conservare la nostra identità storica culturale".

Per Patrizia Mirigliani "I Miss Italy' non è solo un gioco di parole, ma un grido d'allarme e un atto d'amore verso il nostro Paese. Oggi assistiamo a una fuga dei nostri migliori talenti, che portano innovazione e creatività altrove. Molti brand italiani, simboli della nostra tradizione, stanno scomparendo, la dieta mediterranea viene sacrificata per il cibo sintetico. E poi c'è la bellezza, che non è solo estetica, ma cultura, territorio e identità: sotto attacco da chi tenta di omologarla.

Vogliamo accendere una luce su questi temi, per dire che dobbiamo difendere ciò che ci rende unici e costruire un futuro all'altezza del nostro passato".

Per Carlo Rienzi, fondatore e presidente di Codacons, "il calendario con le bellissime immagini di Tiziana Luxardo sottolinea l'importanza delle tradizioni italiane, dell'autentico Made in Italy che purtroppo, senza interventi urgenti e importanti, siamo destinati a perdere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA