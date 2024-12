Di Segni (Ucei), sciopero non è piazza per odio per Israele

"Se da cittadini comprendiamo le ragioni di uno sciopero pur con tutti i disagi, da cittadini di questo paese ribadiamo che uno sciopero non è una piazza dalla quale si annunciano slogan di odio e distorsione". Così Noemi Di Segni presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in merito allo sciopero oggi.

"Leggiamo attoniti tra le motivazioni dello sciopero indetto per oggi e avallate anche dal Tar quella di esprimersi "contro il crescente coinvolgimento dell'Italia nei teatri di guerra tanto ad est quanto nel sostegno al genocida governo israeliano", trasformando così anche questo momento di rivendicazione salariale/sindacale in uno spazio prettamente prestato alla strumentalizzazione politica e alla distorsione che semina odio", aggiunge la presidente Ucei.



