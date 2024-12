Ripreso da autovelox in Svizzera, italiano scende e lo distrugge

La Polizia del Canton Ticino ha fermato un cittadino italiano di 41 anni accusato di aver preso a martellate l'8 dicembre scorso sull'autostrada A2 all'altezza di Moleno, in Svizzera, un radar semi stazionario, una sorta di autovelox che lo aveva immortalato poco prima mentre in auto oltrepassava i limiti di velocità.

In tre giorni gli agenti hanno identificato il 41enne e ieri lo hanno rintracciato a Biasca a bordo di una vettura, nonostante avesse già un divieto di transito per le strade della Svizzera.

I danni al radar sono stati quantificati in 3mila franchi.

Per l'uomo le accuse sono di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, impedimento di atti dell'autorità, inattitudine alla guida, danneggiamento e guida senza autorizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA