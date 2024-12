Omicidio Tominaga, rito abbreviato per chi sferrò il pugno

Il Gup di Udine ha preso atto stamani della richiesta dei tre imputati, nel processo per l'omicidio preterintenzionale dell'imprenditore giapponese 56enne Shimpei Tominaga, di procedere con il rito abbreviato, a cui li ha ammessi aggiornando l'udienza al 16 gennaio.

Il Gup ha anche accolto la costituzione di parte civile da parte della famiglia della vittima.

La difesa del principale autore del reato, reo confesso, Samuele Battistella, 20 anni, di Mareno di Piave (Treviso), colui che materialmente sferrò il pugno che fece cadere a terra l'imprenditore, ha ottenuto la scarcerazione senza l'obbligo di braccialetto elettronico. Il giovane sarà posto agli arresti domiciliari: la mancata disponibilità del braccialetto ne aveva infatti impedito la scarcerazione nelle ultime settimane.

E' stata anche disposta una perizia psichiatrica su un altro degli indagati, che aveva partecipato alla rissa in cui rimase gravemente ferito il 56enne, intervenuto semplicemente per cercare di sedare gli animi.



