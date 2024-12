Lacrimogeno contro polizia a Torino, identificato responsabile

La polizia ha identificato l'autore del lancio del lacrimogeno che ha causato il ferimento di venti agenti durante gli scontri avvenuti a Torino il 15 novembre scorso. Gli incidenti si sono verificati durante un corteo cittadino che ha visto disordini tra studenti, sostenitori della causa palestinese e forze dell'ordine, con momenti di tensione in particolare davanti alla Prefettura, alla sede Rai e alla Mole Antonelliana, oltre a danneggiamenti a due fast food.

Questa mattina, gli uomini della Digos, coordinati dal dirigente Carlo Ambra, hanno perquisito, su delega del sostituto procuratore Davide Pretti della Procura di Torino, l'abitazione di un militante di 19 anni del centro sociale Askatasuna.

Secondo gli investigatori il giovane si era distinto il giorno della manifestazione per avere lanciato un lacrimogeno verso i reparti mobili dislocati davanti alla Prefettura, in piazza Castello.

Nell'abitazione del ragazzo sono stati rinvenuti altri lacrimogeni simili a quelli utilizzati dalla polizia. Sarà compito di un perito stabilire la natura dell'artificio. Rimane infatti da chiarire se si tratti di lacrimogeni inesplosi recuperati dalle forze dell'ordine in Valle di Susa, come sostenuto recentemente in un'udienza del processo contro Askatasuna, oppure di dispositivi artigianali o acquistati, magari anche sul dark web.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Digos della Questura torinese per identificare tutti i presunti responsabili delle violenze avvenute in quella giornata.



