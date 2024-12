Caso Resinovich, iniziativa a tre anni dalla scomparsa

"Cari amici di Lilly. Il 14 dicembre 2024 saranno tre anni che Lilly è scomparsa". Inizia così l'avviso diffuso tramite i social che annuncia un'iniziativa in programma sabato per ricordare Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022.

Proprio nel punto in cui fu rinvenuto il cadavere "i familiari e noi amici saremo alle 10.30 - prosegue l'avviso - sabato 14 dicembre, per un momento di raccoglimento e ricordo per Lilly".

Nel testo si ricorda anche l'avvio di una petizione online sulla piattaforma change.org intitolata "Verità per Liliana Resinovich", con la quale si chiede "l'impegno della Procura di Trieste, delle Forze dell'ordine e del Ministero della Giustizia a mettere un punto a questa triste vicenda che ha visto coinvolto il popolo italiano e non solo".



