AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 12 dicembre 2024

NAPOLI - Villa Rosebery, si conclude la visita di Stato in Italia del re Felipe VI di Spagna e della regina Letizia: pranzo offerto dal presidente della Repubblica Mattarella, al Teatro San Carlo l'Università Federico II conferisce a Felipe il dottorato honoris causa dall'Università Federico II in occasione dell'ottavo centenario dalla fondazione

ROMA - Corte di Cassazione, decisione sui referendum contro la legge sull'Autonomia differenziata

ROMA - Senato, sala Koch ore 12.30 Il presidente del Senato La Russa incontra i giornalisti della stampa parlamentare per gli auguri di fine anno

ROMA - Camera, sala stampa ore 10.00 'Gaza: per un cessate il fuoco immediato. Mezzo milione di firme alla presidente Meloni' di Emergency, Fermatevi!, Medici Senza Frontiere, Oxfam e #StopCrimesinPalestine

ROMA - area del Circo Massimo, ore 14.30 Fdi, Atreju, inaugurazione del villaggio completo. Tra gli appuntamenti, alle 18 'Peacekeepers' con il presidente della Camera Fontana e il ministro della Difesa Crosetto; e alle 19 'Due anni di successi: dati che smentiscono i gufi. La via italiana per la crescita economica' con i ministri dell'Economia Giorgetti e per gli Affari europei Foti

ROMA - Istat, dati del mercato del lavoro

MILANO - Cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1 ore 10.00 Rapporto annuale dell'Inps, con i presidenti della Cei Zuppi, della Regione Lombardia Fontana, dell'Istat Chelli, di Poste Italiane Rovere

ROMA - Auditorium Parco della Musica, viale de Coubertin, 30 ore 10.00 Fs, presentazione del piano strategico 2025-2029

TORINO - Stellantis, via Plava ore 11.00 Stellantis, il responsabile Europa Imparato incontra i sindacati dei metalmeccanici

BERLINO - Incontro dei capi delle diplomazie dei Paesi europei e dell'Ucraina

ROMA - Via della Paglia 14 B, ore 11.30 La Comunità di Sant'Egidio presenta la 'Guida Michelin' per i poveri

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 11.00 Il Papa riceve il presidente della Palestina Abu Mazen; alle



ROMA - Cinema Barberini ore 10.00 Presentazione del film di Ferzan Ozpetek 'Diamanti'



ROMA - Museo dell'Ara Pacis ore 11.30 Presentazione della mostra 'Franco Fontana - Retrospective'

TORINO - Palazzo Reale, piazzetta Reale 1 ore 12.00 Presentazione degli Special Olympics World Winter Games, con i ministri del Turismo Santanchè, per lo Sport Abodi e per le Disabilità Locatelli

ROMA - Stadio Olimpico ore 18.45 Europa League, Roma-Braga, sesta giornata

FIRENZE - Stadio Franchi ore 18.45 Conference League, Fiorentina-Lask, quinta giornata

AMSTERDAM - Johan Cruijff Arena ore 21.00 Europa League, Ajax-Lazio, sesta giornata

