Una bambina aggrappata a due salvagenti salvata in mare

Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in mare, nel Canale di Sicilia, dal veliero Trotamar III della Ong Compass collective. La barca di metallo sulla quale viaggiava, partita da Sfax in Tunisia, sarebbe affondata tre giorni fa, l'8 dicembre. La piccola è stata sbarcata all'alba al molo commerciale di Lampedusa.

Da quello che i soccorritori sono riusciti a capire, la bambina è originaria di Sierra Leone. Sarebbe l'unica sopravvissuta del naufragio. Erano partiti in 45. La barca, secondo il racconto fatto dalla bambina è affondata a causa di una tempesta. I veliero della Ong Compass collective era in zona per un altro intervento, alle 3.20 della notte. La bimba si teneva a galla grazie a una camera d'aria e a un giubbotto di salvataggio. Gli attivisti di Compass Collective hanno sentito le sue grida in acqua

Il Trotamar III, è un veliero di 13 metri con un equipaggio formato da sei persone addestrato a salvare vite in mare: Toki, Alex, Olli, Friedrich, lo skipper Matthias e la co-skipper Ina. A bordo ci sono 230 giubbotti di salvataggio. Il veliero è della Ong CompassCollective in motion ed è stato messo in mare quest'anno per assistere le imbarcazioni di migranti in difficoltà. "Siamo un piccolo gruppo di attivisti del Wendland, una regione della Bassa Sassonia, in Germania. Dopo 40 anni di lotta contro un deposito di scorie nucleari a Gorleben, inviamo la nostra barca con un equipaggio internazionale per supportare il salvataggio in mare" scrive la Ong sul proprio sito.

Una volontaria è andata a trovare la bimba: "Era molto, molto stanca"

"Sono andata a trovarla in mattinata, al Poliambulatorio, non appena ho saputo che era sbarcata a Lampedusa. Era tranquilla, mi aspettavo di trovarla molto più spaventata, ma è solamente molto, molto, stanca. Mi ha raccontato che proviene della Sierra Leone". Lo dice all'ANSA Francesca Saccomandi, volontaria di Mediterranean Hope, che stamattina ha fatto visita alla bambina di 11 anni salvata dal veliero Trotamar III. "La bambina - aggiunge - era avvolta in una coperta termica. Le ho lasciato un piccolo kit che doniamo ai bambini che giungono sull'isola: uno zainetto di tela con all'interno un album da colorare e dei colori. Lei mi ha ringraziato. Poi ci siamo salutate e mi ha detto che avrebbe riposato, era un pò stanca", conclude Saccomandi.

Soccorsi 5 barconi con 356 migranti a Lampedusa

Sono 356 i migranti sbarcati durante la notte, a Lampedusa. Cinque, una delle quali con 111 persone a bordo, le barche soccorse dalle motovedette della capitaneria, della Guardia di finanza e dell'assetto Frontex. Sul primo barcone, salpato da Sabratah in Libia, c'erano appunto 111 (di cui 13 donne e 11 minori) egiziani, eritrei, pakistani, siriani, sudanesi e somali. Sugli altri, da un minimo di 45 a un massimo di 87 bengalesi, siriani, marocchini, sudanesi e iraniani. Stando a quanto riferito dai 5 gruppi di migranti, i porti di partenza erano tutti in Libia.

Altri 3 sbarchi a Lampedusa, 508 in hotspot

Altri 153 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette dell'assetto Frontex e della guardia di finanza hanno soccorso altri 3 barchini salpati da Ras Agedir e Zuara in Libia. A bordo, due gruppi da 47 sedicenti egiziani, siriani, pakistani, bengalesi ed iracheni e uno da 59 (5 donne e 3 minori) egiziani, pakistani e siriani. Anche loro dopo lo sbarco a molo Favarolo sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola che fino ad ieri era deserto e dove adesso si trovano 508 ospiti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA