Tentano rapina con spray urticante ma se lo spruzzano addosso

Avrebbero tentato di rapinare un giovane in pieno centro a Siena ma si sarebbero spruzzati lo spray al peperoncino in faccia invece che colpire la vittima.

Così due ragazzi di 17 e 16 anni, residenti a Siena, sono stati denunciati per tentata rapina in concorso.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia i minori avrebbero intimato al giovane di consegnargli dei soldi e tentato di strappargli lo zaino. Il tutto usando, maldestramente, uno spray urticante e consentendo alla vittima di scappare e di rifugiarsi in una casa. Gli agenti hanno verificato tramite la visione delle immagini delle telecamere cittadine che i due ragazzi si erano poi recati a sciacquarsi il viso ad una fontanina dopo il tentativo di rapina.



