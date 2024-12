Omicidio a Torre del Greco, un uomo portato in commissariato

Ci sarebbe un sospettato per l'omicidio del cittadino di origini extracomunitarie il cui cadavere è stato rinvenuto questa mattina in via Gurgo a Torre del Greco. E' ciò che trapela dalle fonti investigative, anche se per il momento sul caso gli inquirenti continuano a mantenere il più stretto riserbo.

L'uomo sarebbe stato individuato non distante dal luogo dove è stato trovato il cadavere della vittima, dall'apparente età di 30 anni, raggiunto da diverse coltellate in più parti del corpo.

Gli investigatori - sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia - hanno recuperato le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona dove è stato trovato il corpo dell'extracomunitario, nella speranza di trovare immagini utili a risolvere il caso.





