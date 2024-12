Multe No Vax, Bassetti 'restituire i soldi a chi le ha pagate'

La cancellazione delle multe ai no vax? "Se vogliamo essere davvero equi, se il governo ritiene che quelle multe siano sbagliate allora si dovrebbero restituire i soldi a coloro che le hanno pagate. Non possiamo mettere in dubbio i vaccini, che non sono di destra o di sinistra. Che si dica che chi non si è vaccinato ha fatto bene e che tutti gli altri siano stati dei pirla…non diamo un bel messaggio". A parlare, ospite Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, l'infettivologo Matteo Bassetti. "Quelli che hanno pagato la multa sono stati almeno rigorosi fino in fondo. Gli altri sono andati contro a tutto, ai vaccini e a una legge dello Stato"



