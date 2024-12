Festeggia i 100 anni nella fabbrica in cui ha lavorato

Per i suoi cento anni ha deciso di festeggiare nell'azienda tessile in cui ha lavorato per una vita. Ilda Ravinetto compie il secolo di vita il 12 dicembre e ha chiesto di poter tornare per un giorno alla Fratelli Graziano di Mongrando (Biella). Ha visitato l'azienda toccando i telai e gli orditoi che l'hanno accompagnata per tutta la carriera. Il desiderio della centenaria è stato esaudito con la partecipazione da parte di Severino e Guido Graziano, che l'hanno accolta all'interno dello stabilimento, accompagnandola a ritrovare i reparti che molto sono cambiati negli anni.

"Ho iniziato a lavorare qui a 13 anni e mi sono sempre sentita accolta" ricorda Ilda Ravinetto. Negli anni più duri della sua giovinezza, tra la guerra, che porta lontano da sé il fratello, e la malattia invalidante del padre, Ilda si ritrova a doversi fare carico economicamente della famiglia e viene assunta all'età di 13 anni come apprendista operaia alle telerie "f.lli Graziano fu Severino" di Mongrando, dove resterà per più di quarant'anni, fino al raggiungimento della pensione. Qui i ricordi di Ilda corrono veloci sicuri e, paradossalmente, quasi nostalgici: "Munsù (signor, ndr) Lurens, Guido, Severino, al (il, ndr) Doru, al Giuvan Bunaia, la cara Maria" e ancora oggi ripete con ostinazione che sarà per sempre "grata ai suoi padrun per il trattamento ricevuto, non solo come riconoscimento economico, ma soprattutto e in particolare per l'umanità e la comprensione che hanno segnato lo scorrere del tempo an fabrica".

"L'esperienza e l'emozione di Ilda ci riempie di orgoglio - commenta Severino Graziano - per lo straordinario attaccamento all'azienda. Il suo entusiasmo è una grande lezione anche per i più giovani che possono intraprendere questo mestiere straordinario con passione e impegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA