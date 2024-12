Calenzano: Re David, governo ha responsabilità quanto ditte

"Se il governo dopo la strage di Esselunga" a Firenze "fa la patente a crediti, che dà punti alle imprese, poi taglia sulla finanza pubblica e dunque sui controlli" significa che "continua a lasciare mano libera alle imprese di fare quello che credono per aumentare il profitto.

Allora ha grandissima responsabilità" tanto "quanto le imprese".

È quanto ha affermato la segretaria confederale della Cgil Francesca Re David, a margine della manifestazione 'Basta morti sul lavoro', organizzata a Calenzano (Firenze) dopo la tragedia al deposito Eni.

"Il sistema di fare impresa va cambiato - ha poi sostenuto Re David - Il tema di ridurre il tempo, del profitto, del fare tutto insieme sta portando le stragi". La segretaria confederale ha poi ricordato che le "stragi sono avvenute praticamente tutte in grandi aziende, per il 90% partecipate pubbliche. Non è un tema di sicurezza sulla carta, il problema è il rispetto concreto delle norme"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA