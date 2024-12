Calenzano: Carabinieri nella sede della Sergen per quasi 10 ore

I Carabinieri del Comando provinciale di Potenza sono stati per quasi dieci ore nello stabilimento di Grumento Nova (Potenza) della Sergen, l'azienda dei due lavoratori lucani - Franco Cirelli, di 50 anni, di Cirigliano (Matera) e Gerardo Pepe, di 45, di Sasso di Castalda (Potenza) - morti nell'esplosione del deposito Eni di Calenzano, avvenuta due giorni fa.

Secondo quanto si è appreso a Potenza, i militari dell'Arma sono arrivati nell'azienda ieri pomeriggio e ne sono usciti nella notte scorsa: hanno acquisito numerosi documenti, tra i quali quelli relativi alla trasferta di Cirelli e Pepe. I due lavoratori erano in Toscana insieme ad altri tre colleghi, uno dei quali, Luigi Murno, di 37 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Pisa.



