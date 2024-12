Cadono dal tetto, un operaio morto ed un altro ferito

Il soffitto del capannone sul quale stavano lavorando ha ceduto facendo precipitare da un'altezza di circa sei metri i due lavoratori della ditta romagnola che questa mattina stava operando alla Lamberet SpA. È la filiale in provincia di Frosinone del colosso francese specializzato nella realizzazione di rimorchi - frigorifero e nella trasformazione di furgoni adattandoli al trasporto alimentare in ambiente coibentato. Uno di loro è morto, l'altro è stato trasferito in elicottero al San Camillo di Roma: la prognosi è riservata.

È successo poco dopo le 11 nella zona industriale che sta a due passi dall'Autostrada A1 ed a cavallo tra le province di Frosinone e Caserta. Un punto strategico. Su quell'impianto sono in corso lavori di ampliamento ed adeguamento che prevedono anche la rimozione dell'amianto da un vecchio stabile. È quello che stavano facendo i due specialisti: assunti in modo regolare, protocollo operativo approvato dalla Asl di Frosinone, appalti e sub appalti assegnati in base alle norme accerteranno più tardi i carabinieri.

Venivano dalla Romagna i due lavoratori: entrambi stranieri e dipendenti di una ditta di Imola che li aveva inviati in trasferta. La vittima si chiamava Lulzim Buci, aveva 53 anni ed era di nazionalità albanese: abitava a Fiorenzuola d'Arda, un centro di 15mila abitanti in provincia di Piacenza. È morto prima dell'arrivo in ospedale. Con lui c'era un cittadino del Marocco di 31 anni: è stato trasferito a Roma in eliambulanza. I carabinieri e gli ispettori Asl stanno accertando ora se siano state rispettate tutte le norme in materia di prevenzione.

In serata il sindacato Filca-Cisl di Frosinone ha chiesto con urgenza "la convocazione di un tavolo di emergenza che riunisca tutti gli attori coinvolti: istituzioni locali, imprese, sindacati ed enti preposti alla sicurezza sul lavoro. Non possiamo più considerare queste tragedie come eventi ineluttabili. Ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per l'intera comunità".



