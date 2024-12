Testimone in tv, 'Ramy schiacciato tra palo e gazzella'

"Se sono sicuro di aver visto Ramy schiacciato tra la Gazzella e il palo? Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma sì, sì". Queste le parole di un testimone della morte di Ramy ai microfoni di '4 di Sera', il programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. "Ho cancellato il video (dell'incidente, ndr) perché sono stato obbligato, altrimenti l'avrei tenuto e il giorno dopo, visto che sono state raccontate solo bugie, avrei fatto io il passo per dire 'Guardate, questa non è per niente la verità'. Mi sarei messo in gioco io, soprattutto perché i genitori meritano la verità, un padre e una madre non si meritano quello che è successo".

Nel momento dell'incidente, ha spiegato il testimone, "ero proprio a fianco al semaforo e, se io non mi fossi spostato, glielo giuro, la Gazzella e lo scooter mi sarebbero venuti addosso".

"Ricordo dalla A alla Z" ha aggiunto. "Magari non mi ricordo i minimi dettagli perché è stata una cosa di un battito di ciglia, però io rivivo tutto, ogni giorno penso a quei momenti, a quei ragazzi. C'è il video della 'telecamera 1' che riprende tutto, cioè non posso dire nient'altro, non fatemi dire cose che poi magari vanno contro di me, capisce? Io la verità l'ho detta in caserma".



