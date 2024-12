Incendio ospedale Vicenza, 'nessun ferito o intossicato'

E' stato spento alle ore 10:30, dopo un'ora circa di operazioni, l'incendio che si era sviluppato nell'ospedale San Bortolo di Vicenza, nell'area adibita a guardaroba. Lo rende noto l'azienda Ulss 8 Berica, i cui addetti stanno lavorando per il ripristino dell'attività ordinaria.

Non sono stati registrati feriti o intossicati, né tra i pazienti né tra il personale ospedaliero. Sono stati allertati e hanno operato la squadra antincendio dell'Azienda, i Vigili del Fuoco, gli agenti del Posto di Polizia e la Polizia Locale.

Per la presenza del fumo, la Direzione Medica ha disposto lo spostamento in altre aree di degenza di 91 pazienti dei reparti di Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia e Urologia. Sono state inoltre sospese le visite ambulatoriali programmate di alcune specialità, e le attività diagnostiche del Laboratorio Analisi e della Radiologia.

Sospesa preventivamente l'attività del gruppo operatorio per gli interventi programmati non ancora iniziati, mentre quelli già in corso sono proseguiti regolarmente. E' stata comunque garantita l'attività operatoria d'urgenza.



