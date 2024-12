Incendio in stanza Rsa vicino Roma, muore anziano

Incendio in una stanza di una Rsa a Genzano, vicino Roma. Un anziano di 76 anni è morto per le gravi ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i carabinieri. Da chiarire le cause del rogo. L'incendio è divampato intorno alle 17.30 nella residenza sanitaria assistenziale dell'istituto San Giovanni di Dio in via Fatebenefratelli. Dalle prime informazioni, sembra che la vittima si trovasse in una stanza con altre due persone che sono state salvate dal personale.



