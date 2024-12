I reali di Spagna arrivati a Roma per visita di Stato

I reali di Spagna sono a Roma per una visita di Stato di due giorni in Italia. Ad accogliere all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino Re Felipe VI e la Regina Letizia, il sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi. Sono passati dieci anni dal primo viaggio ufficiale di Felipe e Letizia in Italia e ora i reali di Spagna, che quest'anno hanno festeggiato i vent'anni di matrimonio, tornano per una visita di Stato a Roma e Napoli, ricambiando così quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella del 2021.

La coppia sarà ricevuta domani mattina al Quirinale dal Capo dello Stato dopo di che si sposterà al Casino del Bel Respiro a Villa Doria Pamphilli per il pranzo offerto dalla premier Giorgia Meloni. In serata la cena di gala al Palazzo del Quirinale offerta da Mattarella. Giovedì mattina Re Felipe VI incontrerà una rappresentanza di imprenditori italiani e spagnoli e inaugurerà il Business Forum Italia-Spagna. La visita di Stato si concluderà a Napoli dove Re Felipe VI riceverà il dottorato honoris causa dall'Università Federico II in occasione dell'ottavo centenario dalla sua fondazione.



