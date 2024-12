Giubileo: Opera Provvidenza di Padova sarà Santuario

La chiesa dell'Opera della Provvidenza S. Antonio di Padova (Opsa), storica struttura residenziale per anziani, diventerà santuario diocesano dedicato a Maria Madre della Provvidenza, in vista del Giubileo 2025.

L'elevazione avverrà domenica 22 dicembre, durante la solenne celebrazione presieduta dal vescovo, mons. Claudio Cipolla.

L'elevazione a santuario diocesano rappresenta l'attuazione di uno dei "segni" diocesani voluti da mons. Cipolla nel cammino post-sinodale, come segno di attenzione verso le persone fragili e vulnerabili e come apertura al territorio. Il rito di dedicazione prevede l'unzione e l'incensazione dell'altare e delle pareti con l'olio del crisma, e di dodici croci posizionate nelle pareti della chiesa.

La devozione alla Madonna è già forte ed evidente nel complesso dell'Opera della Provvidenza, che nella chiesa a fianco dell'altare conserva un'icona dipinta da Fernando Michelini (1917-2008). Nel caso specifico l'elevazione a santuario della chiesa, che non ha le caratteristiche di una chiesa parrocchiale, assume un carattere simbolico: è il segno fisico che rimanda alle esperienze di provvidenza e di cura proprie dell'intero complesso dell'Opsa. L'intero complesso sarà inoltre un "luogo giubilare" del prossimo Giubileo, che a livello diocesano inizierà con una solenne celebrazione domenica 29 dicembre, con una processione che avrà inizio dalla chiesa del Seminario (Santa Maria in Vanzo) per concludersi nella Cattedrale cittadina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA