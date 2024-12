Anziano isolato dalla neve, sindaco attiva Soccorso alpino

A causa della neve era isolato, senza corrente elettrica nella sua abitazione e con poco cibo l'anziano raggiunto dal Soccorso alpino in località Montorso, nei pressi di Gaiato, comune di Pavullo (Modena). Ad allertare i soccorritori era stato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli, sapendo che l'anziano vive solo e, a fronte delle nevicate abbondanti, il primo cittadino era preoccupato per le condizioni del residente.

Cinque tecnici del Soccorso alpino sono quindi andati in zona con un fuoristrada, percorrendo la strada che conduce all'abitazione dell'uomo, poi a circa 700 metri dalla casa sono stati costretti a fermarsi e proseguire con gli sci da sci alpinismo. L'anziano è stato raggiunto e, a quanto fa sapere proprio il soccorso alpino, sta bene. Non rispondeva al telefono perché da due giorni non ha energia elettrica e per questo motivo non riusciva a caricare il cellulare. Inoltre era rimasto con pochissimo cibo per lui e per i suoi animali. L'uomo ha ringraziato i soccorritori che hanno avvertito il sindaco il quale si è attivato per soddisfare le esigenze dell'uomo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA