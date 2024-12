Tassista accoltellato a Bari, arrestati un uomo e un donna

Sono accusati in concorso di tentata rapina aggravata e lesioni personali la donna e l'uomo, di 30 e 31, arrestati ieri sera dalla polizia a Bari poco dopo - secondo le indagini - aver tentato di rapinare un tassista di 34 anni colpendolo ripetutamente con un coltello la cui lama era lunga 20 centimetri. I due si trovano in carcere, l'uomo a Bari, la donna a Trani.

Dopo essere saliti a bordo del taxi in via Carafa, i due avrebbero chiesto di essere accompagnati in via Brigata Regina, ma avrebbero poi fatto fermare la corsa nel quartiere Picone, non lontano dal Policlinico. L'uomo, a quel punto, avrebbe afferrato il tassista per il collo "pretendendo la consegna del denaro in suo possesso", scrive la polizia in una nota, "per poi colpirlo ripetutamente provocandogli ferite ad un braccio, all'altezza della scapola ed al viso".

La donna, scesa dall'abitacolo, avrebbe poi preteso la consegna di un marsupio con il denaro. I due presunti aggressori si sarebbero poi dati alla fuga.

Gli agenti della volante sono intervenuti dopo la telefonata al 112 di un cittadino che aveva assistito alla scena. Grazie alla visone dei filmati delle telecamere in città, e di quella interna al taxi, gli agenti hanno identificato la coppia - un agente ha anche riconosciuto la donna - e li hanno trovati entrambi a casa della 30enne.

Il coltello, abbandonato in un'aiuola, è stato sequestrato.

Il tassista, curato al Policlinico di Bari con circa 120 punti di sutura, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.





